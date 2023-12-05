Одну категорию россиян предупредили об опасности морозов

Врач Хорошев: людям с гипертонической болезнью опасно находиться на морозе

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями опасно находиться на морозе. О негативном влиянии холодов на здоровье одну категорию россиян предупредил сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев, передает ТАСС.

Врач отметил, что тяжелее всего приходится гражданам с гипертонической болезнью и артериальной гипертензией. Мороз также плохо сказывается на самочувствии людей с проявлениями транзиторной ишемической атаки и тех, кто перенес инфаркт.

При уборке снега людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно внимательно следить за своим состоянием и делать перерывы каждые три-четыре минуты. «Если человек почувствовал даже незначительную усталость, то это уже сигнал об опасности», — отметил специалист.

Кроме того, людям из группы риска не рекомендуется быстро подниматься пешком по эскалатору. «Момент, когда человек поднимается на эскалаторе, является неким адаптационным периодом. Когда из духоты метро мы поднимаемся в подземный переход — это уже ощутимая разница в температуре», — пояснил Хорошев. Он добавил, что перед выходом на улицу следует постоять в переходе две-три минуты и сделать несколько глубоких вдохов, чтобы дать организму привыкнуть к другим условиям.

Ранее МЧС предупредило москвичей об аномальных холодах, которые начнутся в среду, 5 декабря.