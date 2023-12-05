Пассажир отсудил у российского аэропорта сотни тысяч рублей за сломанную ногу

Оm1.ru: россиянин отсудил у Пулково 400 тысяч рублей за сломанную ногу

Житель Омска отсудил у российского аэропорта Пулково сотни тысяч рублей за сломанную на территории воздушной гавани ногу. Об этом пишет портал Оm1.ru.

Инцидент произошел еще в 2022 году, однако судебные разбирательства начались годом позже. По данным источника, аэропорт обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Мужчина, который собирался улететь из Санкт-Петербурга в родной город, поскользнулся на льду при выходе из автобуса, подвозившего пассажиров к самолету, и сломал ногу. Известно, что в медпункте аэропорта россиянину наложили шину, а затем отвезли в больницу. После этого омич перенес две операции.

Пассажиру выплатили по страховке 150 тысяч рублей, но он решил взыскать компенсацию с аэропорта, так как эта сумма не покрыла все его убытки, уточняет портал.

Ранее россиянка отсудила у международного аэропорта Перми сотни тысяч рублей за скользкий пол. В декабре 2022 года женщина выходила из здания воздушной гавани, поскользнулась и сломала ногу при падении.

