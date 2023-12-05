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19:20, 5 декабря 2023Путешествия

Пассажирка самолета пожаловалась на одну привычку мужчин и вызвала споры в сети

Кадр: @claireandpeter / TikTok

Пассажирка самолета пожаловалась на одну привычку мужчин в общественном транспорте и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик она разместила в соцсетях, на что обратило внимание издание The Sun.

На кадрах видно, как сидевший через проход от нее попутчик широко раздвинул ноги, заняв все пространство вокруг себя. «Он вывел мэнспрединг на новый уровень во время моего рейса», — подписала она видео.

В комментариях пользователи поддержали автора ролика. «Ты должна была наступить ему на ногу», «Как стюардесса, я бы напомнила о необходимости держать проход свободным», — написали юзеры. Однако нашлись и те, кто встал на сторону мужчины, заметив, что высоким людям тяжело уместиться в кресле самолета.

Ранее сообщалось, что стюардессы British Airways запретили пассажирке-инвалиду провозить коляску в салоне самолета и вызвали гнев пользователей сети. По словам Аннабель Моулт, она летела из Валенсии в Хитроу и заранее оплатила провоз коляски в сложенном виде в салоне самолета.

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      Зарина Дзагоева
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