Перечислены разрушающие поджелудочную железу продукты

Здоровью поджелудочной железы вредят неправильное питание, переедание и токсичные вещества, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. Разрушающие этот орган продукты она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Крайне токсичным для поджелудочной железы врач назвала алкоголь. При злоупотреблении спиртными напитками, особенно в сочетании с жирной закуской, может развиться острый панкреатит, кроме того, существенно повышается риск развития панкреатического диабета, объяснила Михалева. «Поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина, у человека развивается диабет, требующий введения инсулина в виде ежедневных многократных инъекций пожизненно», — рассказала врач.

Употребление жирной пищи, продолжила Михалева, провоцирует эктопическое отложение жира во внутренних органах, в первую очередь — в поджелудочной железе. «Клетки железы "забиваются" жиром, что приводит к нарушению их функции и развитию хронического панкреатита. Это вызывает нарушение пищеварения, так как поджелудочная железа является важнейшим органом, вырабатывающим ферменты для переваривания пищи», — отметила она.

Также к ожирению железы, уточнила гастроэнтеролог, приводят злоупотребление простыми углеводами (сладости, выпечка). Это, по ее словам, истощает поджелудочную железу, поскольку ей приходится длительное время вырабатывать больше инсулина, чем обычно. «Особенно это важно для лиц, предрасположенных к диабету второго типа. Такое питание приводит к более раннему его развитию», — констатировала эндокринолог.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.