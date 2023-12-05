Председатель Госдумы Володин выступил на пленарном заседании Совета судей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в пленарном заседании Совета судей, передает корреспондент «Ленты.ру».
Володин отметил, что за 30 лет Верховный суд инициировал 188 законопроектов, которые были рассмотрены Госдумой. Из них 112 инициатив стали федеральными законами, еще 10 находятся на рассмотрении.
По словам депутата, повысить качество принимаемых законов поможет взаимодействие Госдумы и ВС во время подготовки законопроектов.
«В этом процессе нам важен диалог с Верховным судом, чтобы мы могли опираться на ваше мнение, экспертную точку зрения. Нам важна обратная связь в рамках правоприменительной практики для повышения качества законотворчества», — сказал Володин.
Председатель Государственной Думы отметил вклад председателя ВС России Вячеслава Лебедева в становление и развитие отечественной судебной системы и наградил его почетным знаком Государственной Думы «За заслуги в развитии парламентаризма».