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13:15, 5 декабря 2023Силовые структуры

Расправившихся с подростком в Иркутске россиян отправили в СИЗО

Суд в Иркутске отправил в СИЗО обвиняемых в расправе над школьником

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Обвиняемого в расправе над подростков в Иркутске россиянина и двух его сообщников на время расследования отправили в СИЗО. Об этом в Telegram сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Октябрьский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемых на два месяца.

2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальской произошел конфликт между несовершеннолетними, в ходе которого 15-летний школьник получил удар ножом в шею.

4 декабря полиция задержала шесть человек, причастных к преступлению, был изъят ставший орудием преступления нож. Главным подозреваемым считается задержанный, состоящий на учете в полицейском подразделении по делам несовершеннолетних, ранее он уже был зачинщиком конфликтов.

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      Владимир Седов
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