В России приготовились к возможному снижению доходов от продажи нефти и газа

Дополнительные нефтегазовые доходы России в ноябре составили 466 млрд рублей

Ожидаемый объем доходов от продажи нефти и газа в декабре составляет 362 миллиардов рублей, что ниже прогнозов и результата по итогам ноября, сообщает Министерство финансов России.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема в прошлом месяце составило минус 117,2 миллиарда рублей. Общий объем доходов равен 961,7 миллиарда рублей.

В соответствии с такими результатом и прогнозом на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила Центробанком в декабре должно быть направлено 244,8 миллиардов рублей. Однако с августа регулятор приостановил трансляцию покупок на внутренний рынок для стабилизации курса национальной валюты.

Предполагается, что покупки возобновят с 2024 года, так что удержанные с августа средства будут распределены по другим месяцам.

Однако одновременно ЦБ намерен отказаться от лимитов на объемы зеркалирования на валютном рынке инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, в совокупности продажи валюты могут даже увеличиться.