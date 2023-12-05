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13:36, 5 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о разрушающих мозг привычках

Невролог Тараненко: малоподвижный образ жизни негативно сказывается на мозге

Фото: Unsplash

Образ жизни человека существенно влияет на здоровье мозга, рассказала врач-невролог Наталья Тараненко. О том, какие привычки разрушают мозг, она предупредила россиян в беседе с aif.ru.

По ее словам, привычка мало спать негативно сказывается на когнитивных функциях мозга: концентрации, памяти и умственной ясности. Малоподвижный образ жизни сокращает нейропластичность мозга, что приводит к ухудшению памяти и умственных способностей. Плохо влияет на работу мозга и неправильное питание, состоящее в основном из простых углеводов и насыщенных жиров, лишенное жирных кислот омега-3, подчеркнула Тараненко.

Мозгу также вредят постоянный стресс и вредные привычки, добавила она. «Никотин в сигаретах вызывает сужение сосудов, из-за чего в мозг поступает меньше кислорода, а это — прямой путь к инсульту или болезням Альцгеймера и Паркинсона», — объяснила Тараненко.

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Тараненко заверила, что в большинстве случаев изменение распорядка дня и режима питания способны существенно улучшить работу мозга.

Регулярный полноценный сон — один из наиболее эффективных способов восстановления работы мозга с прежней интенсивностью. Регулярные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения в мозге, увеличивают нейропластичность. Правильное питание, богатое питательными веществами, включая омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и витамины, помогают поддерживать мозговую активность

Наталья Тараненковрач-невролог

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин предупредил о привычках, вызывающих рак печени. По словам врача, алкоголь и вредные привычки — главные факторы, которые могут спровоцировать множество болезней, в том числе этот вид онкологических заболеваний.

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      Александра Лисица
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