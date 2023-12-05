Россиянам рассказали об огромных заработках среднего слоя

Экономист Колташов: возникший недавно в РФ социальный слой много зарабатывает

Российская экономика развилась настолько сильно, что в стране появился новый средний класс. Об этом в разговоре с «радио Sputnik» заявил директор Института нового общества Василий Колташов.

Средний слой формируется в стране за счет специалистов из промышленной сферы, которые заняты в реальном секторе экономики, уверен экономист. Он появился в 2022-2023 годы, новому классу принадлежат специалисты со средним и высшим образованием. Они «зарабатывают больше, чем люди вокруг представляли, что можно по обычному трудовому договору получать такую зарплату», рассказал Колташов.

Такая ситуация возникла в российской экономике благодаря западным санкциям, уверен он. Из-за них Россия начала перерабатывать собственные ресурсы и сырье. Это дало гарантию развития обрабатывающей промышленности, машиностроения, микроэлектроники и оборонного производства. В 2023 году экономика страны развивалась за счет обрабатывающей промышленности, уточнил экономист.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. Таким образом с начала 2024 года минимальные зарплаты россиян вырастут до 19 242 рублей. Прибавка к окладу составит около трех тысяч рублей.

