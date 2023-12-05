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13:05, 5 декабря 2023Путешествия

Россияне стали лидерами по поездкам на популярный курорт Турции

АТОР: россияне стали лидерами по поездкам в Кемер за десять месяцев 2023 года

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские туристы стали лидерами по поездкам в Кемер за десять месяцев 2023 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что турпоток из России составил 26,3 процента от всех гостей популярного курорта Турции. На втором месте оказались местные туристы (21,4 процента), а на третьем — немцы (10,2 процента). Далее следуют туристы из Великобритании (5,1 процента), Голландии (4,25 процента) и Польши (4,2 процента).

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В АТОР отметили, что, по данным продаж «Слетать.ру», на долю отелей Кемера летом приходится в среднем больше четверти всех продаж путевок на курорты Антальи.

Ранее Россия опередила другие страны и стала лидером по числу туристов на Пхукете в 2023 году.

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      Марина Черняк
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