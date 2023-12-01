Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:05, 1 декабря 2023Путешествия

Россияне опередили туристов из других стран по поездкам на один курорт Азии

«Интерфакс»: Россия стала лидером по числу туристов на Пхукете в 2023 году

Фото: Vitaly Sacred / Unsplash

Россия опередила другие страны и стала лидером по числу туристов на Пхукете в 2023 году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Генконсульстве РФ на азиатском курорте.

По данным ведомства, с января по ноябрь почти 700 тысяч российских путешественников совершили поездки на Пхукет. Уточняется, что по этому показателю они заняли первое место среди иностранных туристов на острове.

Материалы по теме:
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

Отмечается, что 1 декабря на тайском курорте прошли учения по обеспечению безопасности туристов на воде. Их посетили премьер-министр страны Сретта Тхависин и генконсул России Владимир Соснов.

Ранее российские туристы устремились на отдых в Сингапур. Это направление стало востребованным благодаря доступности с точки зрения логистики и недорогим авиабилетам.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Подрыв поезда в тоннеле БАМа признали терактом. Что известно о расследовании?

      70-летняя женщина родила двойню и осталась одна

      Бывший чиновник принял некачественную работу и лишил бюджет 24 миллионов рублей

      Звезда «Кривого зеркала» раскрыл изнанку работы с Петросяном

      Из трахеи человека создали роботов

      Меган Фокс объяснила любовь к откровенным образам на красных дорожках

      Пассажир положил в багаж 160 почти задохнувшихся животных и попался в аэропорту

      Диетолог научила россиян делать новогодние салаты полезнее

      Россиянин решил уклониться от службы в армии и попал под суд

      Глава Минобороны Германии скрыл от Бундестага намерение пообещать помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости