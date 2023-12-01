Россияне опередили туристов из других стран по поездкам на один курорт Азии

«Интерфакс»: Россия стала лидером по числу туристов на Пхукете в 2023 году

Россия опередила другие страны и стала лидером по числу туристов на Пхукете в 2023 году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Генконсульстве РФ на азиатском курорте.

По данным ведомства, с января по ноябрь почти 700 тысяч российских путешественников совершили поездки на Пхукет. Уточняется, что по этому показателю они заняли первое место среди иностранных туристов на острове.

Отмечается, что 1 декабря на тайском курорте прошли учения по обеспечению безопасности туристов на воде. Их посетили премьер-министр страны Сретта Тхависин и генконсул России Владимир Соснов.

Ранее российские туристы устремились на отдых в Сингапур. Это направление стало востребованным благодаря доступности с точки зрения логистики и недорогим авиабилетам.

