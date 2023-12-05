Россиянин откусил ухо бывшему росгвардейцу за его службу в органах

В Ростовской области мужчина откусил ухо другу за то, что тот работал в органах

Житель Ростовской области откусил часть уха бывшему росгвардейцу за то, что тот служил в органах. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, накануне экс-сотрудник вневедомственной охраны распивал спиртные напитки со своим ранее судимым знакомым. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт из-за работы одного из них в органах, началась драка.

Позже в отделении полиции появились два противоречащих друг другу заявления от участников конфликта. По версии бывшего росгвардейца, приятель бросился душить его, угрожая расправой, и откусил ему часть уха. По словам его друга, экс-сотрудник вневедомственной охраны начал драку первым.

Ранее в подмосковном Раменском мужчина откусил часть носа 31-летнему установщику окон.