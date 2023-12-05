Россиянин представлялся сотрудником ФСБ и предлагал военным уволиться в запас

В Горловке ФСБ задержала мужчину, предлагавшего военным уволиться в запас

В Горловке силовики задержали местного жителя, который представлялся сотрудником ФСБ и предлагал военным услуги по комиссованию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным источника, мужчина уверял, что может помочь военнослужащим уволиться в запас из Вооруженных Сил по состоянию здоровья. За свои услуги мужчина просил большие деньги.

При задержании в доме мужчины обнаружили гранату, запал, автомат, 140 патронов и крупную сумму. Устанавливаются сообщники.

Ранее на Сахалине задержали находившегося в федеральном розыске 26-летнего мужчину.