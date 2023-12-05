Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:25, 5 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин представлялся сотрудником ФСБ и предлагал военным уволиться в запас

В Горловке ФСБ задержала мужчину, предлагавшего военным уволиться в запас

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Горловке силовики задержали местного жителя, который представлялся сотрудником ФСБ и предлагал военным услуги по комиссованию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным источника, мужчина уверял, что может помочь военнослужащим уволиться в запас из Вооруженных Сил по состоянию здоровья. За свои услуги мужчина просил большие деньги.

При задержании в доме мужчины обнаружили гранату, запал, автомат, 140 патронов и крупную сумму. Устанавливаются сообщники.

Ранее на Сахалине задержали находившегося в федеральном розыске 26-летнего мужчину.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке захотели поднять до 30 процентов. Что будет с рынком жилья?

      Анонсированы масштабные перемены на гигантской транспортной артерии России

      В Европе заявили о провале потолка цен на российскую нефть

      Финансировавшего терроризм россиянина отправили в колонию на девять лет

      Российский боец Саныч раскрыл уникальную схему уничтожения украинских дронов

      В Польше пригрозили ужесточить протест на границе с Украиной

      Бельгия пообещала передать Украине самолеты F-16

      Страны Прибалтики осудили Польшу за блокирование границы с Украиной

      Родителей съевшего наркотик двухлетнего россиянина оштрафовали на 500 рублей

      Госдума приняла закон о штрафах за нарушение размещения личных данных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости