Россиянин с ножницами напал на повара из-за отказа обслуживать его

В Екатеринбурге осудят мужчину за нападение на повара и сотрудника бургерной

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который с ножницами напал на повара и сотрудника бургерной из-за отказа обслуживать его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 158 («Кража») Уголовного кодекса РФ. Дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 17 сентября мужчина выпил, пришел в кафе за 10 минут до закрытия и потребовал его накормить. Сотрудники объяснили, что сделать это не успеют. Тогда посетитель рассердился и ударил ножницами в область левой кисти сотрудника бургерной. После этого обвиняемый нанес еще один удар в область тыльной стороны правой кисти повара и покинул заведение.

Через некоторое время мужчина вернулся и украл из кассы 14 тысяч рублей. Полиции удалось его задержать.

Ранее Рязанский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы 23-летнего местного жителя за два разбойных нападения на таксистов.