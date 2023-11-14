Россиянин сел на 20 лет за разбойные нападения на таксистов

В Рязанской области суд дал 20 лет бандиту за разбойные нападения на таксистов

Рязанский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы 23-летнего местного жителя за два разбойных нападения на таксистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Его 21-летний друг был оштрафован на 50 тысяч рублей за укрывательство преступлений.

Суд установил, что в апреле 2022 года бандит приехал к железнодорожному вокзалу Рязань-2, где договорился с таксистом о поездке в село Ильино. По дороге он напал на водителя и нанес ему 41 удар ножом, а затем выбросил в песчаный карьер. Преступник забрал сотовый телефон и автомобиль таксиста. Через два дня он вновь совершил нападение, на этот раз расправившись с водителем 24 ударами ножом.

Отобранные вещи бандит спрятал у друга.

Преступления были раскрыты после обнаружения тел таксистов в песчаном карьере.