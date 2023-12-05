Россиянин два года совращал дочь-подростка и попал под следствие

В Подмосковье задержали отца, два года совращавшего дочь-подростка

В Подмосковье задержали 47-летнего отца, домогавшегося дочери-подростка. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, мужчина работает специалистом по пожарной безопасности. С 13 лет потерпевшая стала жить с отцом, так как родители развелись, но девочка не хотела менять школу. С 2021 по 2023 год фигурант совращал ее.

Пострадавшая рассказала обо всем психологу. По факту произошедшего возбуждено дело.

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