Российские суды прекратили уголовное преследование каждого пятого подсудимого

Суды РФ прекратили уголовное преследование каждого пятого подсудимого

Российские суды за девять месяцев 2023 года рассмотрели 540,5 тысячи уголовных дел, обвиняемыми по которым проходили 548 тысяч человек. Такие цифры на пленарном заседании Совета судей РФ привел в своем докладе председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«При этом решениями судов прекращено уголовное преследование 106 тысяч 600 человек, то есть 19 процентов от числа привлеченных к уголовной ответственности», — подчеркнул Вячеслав Лебедев. Председатель ВС уточнил, что 12,4 тысячи лиц из этого числа был назначен судебный штраф, причем в 70 процентов случаев эта мера была применена по собственной инициативе суда.

По данным, озвученным Председателем ВС, всего за девять месяцев этого года во всех видах судопроизводства по первой инстанции судами рассмотрено на шесть процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано прежде всего с сокращением почти в пять раз числа поступивших в суды административных дел о взыскании с граждан налогов и сборов и с сокращением на 19 процентов количества дел об административных правонарушениях.