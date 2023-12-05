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13:07, 5 декабря 2023Силовые структуры

Российские суды стали чаще применять меру пресечения без лишения свободы

Суды РФ стали чаще применять меру пресечения, не связанную с лишением свободы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За девять месяцев 2023 года российские суды стали чаще отказывать органам предварительного следствия в заключении под стражу подозреваемых и обвиняемых — эта мера была избрана в отношении 61,9 тысячи задержанных. Такие цифры на пленарном заседании Совета судей РФ привел в своем докладе председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он уточнил, что это на шесть процентов меньше, чем за девять месяцев прошлого. «При этом численность лиц, в отношении которых судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, возросла на 14 процентов», — добавил Вячеслав Лебедев.

По словам председателя Верховного суда РФ, по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности за девять месяцев 2023 года судами рассмотрено 260 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. «Удовлетворено 213 ходатайств, а в удовлетворении 47 ходатайств отказано», — подчеркнул он.

Кроме того, на 11 процентов чаще правосудие стало отказывать в продлении срока содержания под стражей обвиняемого — удовлетворено 130 таких ходатайств. Это почти на 15,5 процента меньше, чем за девять месяцев 2022 года. Суды стали чаще принимать решения об условно-досрочном освобождении (удовлетворено 53 процента поступивших обращений; годом ранее удовлетворялось 48 процентов) и о замене неотбытой части лишения свободы более мягким видом наказания — с 44 до 49 процентов.

По словам председателя ВС РФ, так реализуется политика по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики. «Гуманизм является принципом УК РФ, в соответствии с которым уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства», — резюмирует Лебедев.

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      Екатерина Кашурникова
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