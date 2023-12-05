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13:06, 5 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно об использовании ВСУ наступательных танков Leopard для обороны

AFP: ВСУ начали использовать танки Leopard для обороны вместо наступления

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать танки Leopard для обороны вместо наступления. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (AFP).

Киев лоббировал получение западных танков именно как наступательной техники. «Но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развернуты для удержания линии фронта», — говорится в сообщении.

Заместитель роты 21-й механизированной бригады ВСУ по имени Руслан рассказал изданию, что шведская версия Leopard 2A5 применяется для поражения пехотных групп или складов боеприпасов, то есть «не так, как во время контрнаступления».

Агентство отмечает, что техника расположена вдоль линии фронта и используется скорее как артиллерия дальнего действия. Украинский военный добавил, что для наступления ВСУ потребовалось бы до 150 танков Leopard.

Ранее боец ВСУ рассказал, что после высадки на левом берегу Днепра армия находится в кошмарном состоянии. По его словам, украинской армии необходимо больше подготовленных людей, в то время как личный состав чаще пополняется необученными новобранцами.

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      Алевтина Запольская
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