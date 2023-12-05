Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:33, 5 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о кошмарном состоянии ВСУ и не умеющих плавать морпехах

«Би-би-си»: украинский солдат заявил о кошмарном состоянии ВСУ

Фото: Alex Babenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в кошмарном состоянии: формированиям не хватает людей, а солдатам — подготовки. О состоянии войск после высадки ВСУ на левом берегу Днепра рассказал один из украинских военнослужащих в интервью украинской службе «Би-би-си».

По его словам, украинской армии необходимо больше подготовленных людей, в то время как личный состав чаще пополняется необученными новобранцами. Поступающие на службу украинцы проходят подготовку всего за несколько недель, за это время успевая сделать лишь несколько выстрелов, а некоторые морпехи даже не умеют плавать.

«Все, желающие прийти на войну добровольцами, уже давно пришли. Никакими деньгами уже не заманишь. Сейчас к нам идут те, кто не успел уйти от военкомата», — рассказал военнослужащий.

Ранее стало известно, что ВСУ несут большие потери на донецком направлении. Численность резервов постоянно сокращается, что говорит о больших потерях и проблемах с комплектованием подразделений на передовой.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял оплату?» Пресс-секретарь Байдена завершила брифинг после неудобного вопроса

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Кремль оценил сроки возможной амнистии некоторых осужденных женщин

      Подразделение ЦРУ нашло девять объектов неземного происхождения

      В Кремле высказались о формате участия России в саммите G20

      В России высказались о готовности к переговорам с Украиной

      В Румынии заявили о возможности сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

      Назван самый благополучный для жизни в России регион

      Стало известно о запрете сотрудникам ЦБ использовать технику Apple

      Анонсировано заседание совета «Движения первых» с участием Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости