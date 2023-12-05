На Украине рассказали о кошмарном состоянии ВСУ и не умеющих плавать морпехах

«Би-би-си»: украинский солдат заявил о кошмарном состоянии ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в кошмарном состоянии: формированиям не хватает людей, а солдатам — подготовки. О состоянии войск после высадки ВСУ на левом берегу Днепра рассказал один из украинских военнослужащих в интервью украинской службе «Би-би-си».

По его словам, украинской армии необходимо больше подготовленных людей, в то время как личный состав чаще пополняется необученными новобранцами. Поступающие на службу украинцы проходят подготовку всего за несколько недель, за это время успевая сделать лишь несколько выстрелов, а некоторые морпехи даже не умеют плавать.

«Все, желающие прийти на войну добровольцами, уже давно пришли. Никакими деньгами уже не заманишь. Сейчас к нам идут те, кто не успел уйти от военкомата», — рассказал военнослужащий.

Ранее стало известно, что ВСУ несут большие потери на донецком направлении. Численность резервов постоянно сокращается, что говорит о больших потерях и проблемах с комплектованием подразделений на передовой.