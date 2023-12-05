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19:15, 5 декабря 2023Ценности

Стилистка назвала россиянам главные тренды в зимней одежде

Стилистка Герман назвала джинсы-скинни с низкой посадкой главным трендом зимы

Фото: Korie Cull / Unsplash

Стилистка Марина Герман в эфире «Радио 1» назвала россиянам главные тренды в зимней одежде.

В настоящем сезоне особенно актуальными стали трикотажные вещи, например платье-свитер плотной вязки. По словам эксперта, его можно сочетать с оверсайз-жакетом. Кроме того, Герман посоветовала обратить внимание на джинсы-скинни и багги (джинсы с широкими штанинами — прим. «Ленты.ру») с низкой посадкой. «Вторые можно сочетать с обувью на каблуке и обтягивающим верхом, чтобы не казаться "тумбочкой", так как они действительно прибавляют объем», — пояснила она.

Помимо этого, собеседница издания порекомендовала пересмотреть гардероб на наличие устаревших изделий. Среди них она отметила гипюровые платья с трикотажными вставками и рукавами три четверти, пуховики с мехом на капюшоне и ремнем на талии. «Я бы убрала прилегающие короткие пуховики с поперечной стежкой, но использовала бы их как первый слой объемного образа», — добавила Герман.

В ноябре стилистка Лена Червова назвала россиянкам модную замену пуховикам. В первую очередь эксперт рассказала, что достойной альтернативой куртке станут шубы из искусственного и натурального меха.

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      Мария Винар
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