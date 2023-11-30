Россиянкам назвали модную замену пуховикам

Стилист Лена Червова назвала шубу из натурального меха модной заменой пуховикам

Стилист Лена Червова назвала россиянкам модную замену пуховикам. Соответствующий материал появился на сайте издания «Страсти».

В первую очередь эксперт рассказала, что достойной заменой куртке станут шубы из искусственного и натурального меха. При этом специалистка уточнила, что при выборе данного изделия важно учитывать актуальность модели.

«Присматривайтесь к лаконичным и прямым силуэтам, а также удлиненным моделям по типу пальто. Искусственные шубы — это вообще классная история: они более бюджетные, их можно чаще менять. Выбирайте модели в формате на запах, прямые силуэты или шубы oversize», — подчеркнула она.

Помимо этого, стилистка также обратила внимание на особенно популярные в нынешнем сезоне дубленки. «Самые актуальные модели — это приталенные, полуприталенные и прямые дубленки с натуральным или искусственным мехом. Присмотритесь к моделям в длине миди: они будут хорошо согревать, а также сочетаться с большим количеством других вещей», — отметила Червова.

В заключение собеседница издания назвала меховые бомберы. «Мех наружу сейчас актуален и в одежде, и в аксессуарах. Если же вы выбрали объемную модель, то под нее с легкостью можно надеть худи или свитер», — подытожила она.

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