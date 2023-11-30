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18:22, 30 ноября 2023Ценности

Россиянкам назвали модную замену пуховикам

Стилист Лена Червова назвала шубу из натурального меха модной заменой пуховикам

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист Лена Червова назвала россиянкам модную замену пуховикам. Соответствующий материал появился на сайте издания «Страсти».

В первую очередь эксперт рассказала, что достойной заменой куртке станут шубы из искусственного и натурального меха. При этом специалистка уточнила, что при выборе данного изделия важно учитывать актуальность модели.

«Присматривайтесь к лаконичным и прямым силуэтам, а также удлиненным моделям по типу пальто. Искусственные шубы — это вообще классная история: они более бюджетные, их можно чаще менять. Выбирайте модели в формате на запах, прямые силуэты или шубы oversize», — подчеркнула она.

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Помимо этого, стилистка также обратила внимание на особенно популярные в нынешнем сезоне дубленки. «Самые актуальные модели — это приталенные, полуприталенные и прямые дубленки с натуральным или искусственным мехом. Присмотритесь к моделям в длине миди: они будут хорошо согревать, а также сочетаться с большим количеством других вещей», — отметила Червова.

В заключение собеседница издания назвала меховые бомберы. «Мех наружу сейчас актуален и в одежде, и в аксессуарах. Если же вы выбрали объемную модель, то под нее с легкостью можно надеть худи или свитер», — подытожила она.

Ранее в ноябре дизайнер раскрыл россиянам способы выглядеть зимой стильно. В первую очередь специалист обратил внимание на термобелье.

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      Екатерина Ештокина
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