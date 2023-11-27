Дизайнер раскрыл россиянам способы выглядеть зимой стильно

Дизайнер Наз Маер раскрыл россиянам способы выглядеть зимой стильно. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 27 ноября.

В первую очередь специалист обратил внимание на термобелье. «Это может показаться очевидным, но если вы подберете тонкий термослой под одежду, то сможете носить практически все, что вы обычно носите, не беспокоясь о том, что вам будет холодно», — пояснил он.

Кроме того, эксперт выделил верхнюю одежду с искусственным мехом и многослойность в образах. Во втором случае он посоветовал выбирать вещи из тонких материалов, например кашемир. Также можно добавлять шарфы и использовать изделия различной длины, чтобы подчеркнуть особенности фигуры.

Среди прочего, Маер порекомендовал присмотреться к монохромным нарядам. «Монохром обычно означает черно-белый или нейтральный цвет, но не бойтесь выходить за рамки, используя другие цвета, например, бордовый, темно-синий или зеленый», — призвал собеседник издания.

В заключение дизайнер предложил сделать выбор в пользу цветовых акцентов и вещей, которые можно носить вне зависимости от сезона. «Не откладывайте в долгий ящик свои платья и юбки. Проявив немного креативности, вы сможете легко превратить их в симпатичные зимние наряды. Просто наденьте поверх уютный свитер, а под низ — колготки и сапоги», — уточнил он.

Ранее Наз Маер назвал россиянам самые модные замены пуховикам. Так, специалист выделил шубу из искусственного меха и парку. При этом в первом случае он посоветовал при покупке данного предмета гардероба выбирать модели со специальными утеплителями.