Дизайнер назвал россиянам самые модные замены пуховикам

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам самые модные замены пуховикам. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 24 ноября.

В первую очередь специалист выделил шубу из искусственного меха и парку. При этом в первом случае он посоветовал при покупке данного предмета гардероба выбирать модели со специальными утеплителями.

Кроме того, отличной альтернативой пуховикам станут вязаный кардиган-жакет и куртка шерпа. «В переводе с тибетского "шерпа" означает "люди с востока", а само название "шерпа" пошло от имени коренного народа тибетского происхождения. С древних времен они носили вещи из овечьей шерсти, поскольку жили преимущественно в горных районах», — объяснил Маер и отметил, что в настоящий момент шерпа представляет собой изделие с подкладкой из ткани, имитирующей овечью шерсть.

В заключение эксперт обратил внимание на ветровку с утеплителем, обеспечивающую высокую степень теплоизоляции и защиту от ветра, а также пальто из шерсти для придания образу женственности. «В тренде — и базовые модели сдержанных расцветок и более яркие варианты, в том числе с принтами, например, цветочными», — уточнил собеседник издания.

Ранее стилистка и модный эксперт Лена Червова назвала россиянкам устаревшую обувь на осень и зиму. По словам специалистки, в текущем сезоне стоит отказаться от популярных в минувшем году узких ботфортов.