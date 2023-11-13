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17:28, 13 ноября 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам устаревшую обувь на осень и зиму

Стилистка Червова назвала узкие ботфорты устаревшей обувью на осень и зиму

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка и модный эксперт Лена Червова назвала россиянкам устаревшую обувь на осень и зиму. Соответствующий материал публикует издание The Voice.

По словам специалистки, в текущем сезоне стоит отказаться от популярных в минувшем году узких ботфортов. «На замену им пришли чопперы — широкие и свободные сапоги или ботинки, непременно низкие», — уточнила она, добавив, что также свою актуальность утратили угги.

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Помимо этого, эксперт подчеркнула, что объемная обувь из дутого материала смотрится уместно только за городом. В заключение Червова призвала не носить облегающие ногу сапоги, особенно из кожи.

«Советую выбирать варианты с более широким голенищем, чтобы между кожей и материалом сапога оставался "воздух". Еще интереснее смотрятся ботфорты, причем тоже широкие: в отличие от сапог "в облипку" они не испортят форму ног и будут смотреться стильно», — подытожила Червова.

В октябре российский стилист Алеко Надирян назвал необычный способ носить свитеры новым трендом. По словам эксперта, модным стало накидывать данные предметы гардероба с завязанными рукавами на плечи как второй слой одежды.

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      Екатерина Ештокина
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