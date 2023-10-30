Российский стилист назвал необычный способ носить свитеры новым трендом

Стилист Надирян назвал накинутый на плечи поверх пальто свитер новым трендом

Российский звездный стилист Алеко Надирян в своем Telegram назвал необычный способ носить свитеры новым трендом.

По словам эксперта, модным стало накидывать данные предметы гардероба с завязанными рукавами на плечи как второй слой одежды. Например, можно надевать изделия поверх пальто, пиджака, рубашки или поверх аналогичных свитеров.

«Можно завязать на плечах, а можно на бедрах. Вообще вариантов стайлинга масса», — уточнил специалист. В качестве примера он привел в том числе съемки шведской модели Эльзы Хоск для марки Gap.

Ранее в октябре стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал тренды в одежде на осень и зиму. По словам эксперта, в моде окажутся вещи в рок-н-ролльном стиле и стиле 2000-х годов. При этом актуальность утратят оверсайз-наряды и спортивная обувь, отметил специалист.