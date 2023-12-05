Ведущая «Давай поженимся!» дала совет одиноким россиянкам

Известная телесваха, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сабитова дала совет незамужним женщинам. Рекомендацию для одиноких россиянок она озвучила в видео для YouTube-канала «Экоплант».

«Если у вас нет мужчины, то первая проблема ваша — то, что вы не верите в его существование», — заявила телесваха.

Сябитова рекомендовала незамужним женщинам перестать думать, что «все мужчины — козлы».

«Если вы считаете, что все мужчины — козлы, откуда взяться хорошему-то? Все кругом козлы и бегают, собственно говоря», — объяснила телеведущая, отметив, что предвзятое отношение к мужчинам появляется у женщин из-за заниженной самооценки.

Ранее Сябитова назвала признаки не приспособленного к жизни мужчины. По ее словам, мужчины из этой категории требует от женщины покорности.

До этого телесваха раскрыла цели мужчин старше 50 лет, которые хотят жениться. Согласно ее мнению, они пытаются найти женщину, которая будет за ними ухаживать.