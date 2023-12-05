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15:40, 5 декабря 2023Экономика

Датчане решили поддержать шведов в забастовке против Tesla

Датский профсоюз 3F решил поддержать забастовку шведского профсоюза Tesla

Фото: Jessica Gow / TT News Agency / Reuters

Во вторник, 5 декабря крупнейший датский профсоюз 3F сообщил о своей поддержке забастовки шведского профсоюза работников Tesla против компании. Заявление опубликовано на сайте организации.

Участники 3F, среди которых докеры, водители и другие рабочие, откажутся поставлять и транспортировать электромобили производителя в Швецию. Ранее аналогичное решение по поводу транспортировки Tesla приняли норвежские докеры.

Сотрудники сервисных центров Tesla (у компании нет производственных мощностей в Скандинавии) начали забастовку в конце октября. Они при поддержке профсоюза IF Metall требуют заключить коллективный договор. Внутри страны инициативу поддержали местные докеры, автодилеры и Шведское транспортное агентство. Последние отказались отправлять номерные знаки для автомобилей Tesla, из-за чего компания подала на агентство в суд в конце ноября.

Глава Tesla Илон Маск является убежденным противником профсоюзных организаций и не допускает их на своих производствах, увольняя активистов за соответствующее желание. В его представлениях договоры о заработной плате и других условиях должны заключаться непосредственно с каждым работником, однако для скандинавских стран традиционна практика коллективных договоров.

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      Платон Щукин
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