Украинку задержали за кражу 30 велосипедов в европейской стране

Украинку задержали в Польше за кражу 30 велосипедов в Дании

Женщину с Украины задержали в Польше за кражу 30 велосипедов в Дании. Об этом сообщил представитель Бещадского отдела Пограничной стражи Петр Закелаж, передает РИА Новости.

По его словам, 39-летнюю украинку разыскивали согласно ордеру на арест, выданному властями Дании. Женщину задержали во время попытки выехать из Польши через пограничный переход в Корчеве. В ходе проверки документов выяснилось, что ее данные находятся в международной базе розыска.

«Власти Дании выдали европейский ордер на ее арест. Как оказалось, ее криминальная история была очень оригинальной», — заявил Закелаж. По его словам, украденные велосипеды переправлялись в Германию.

Согласно датскому законодательству, украинке грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Польше гражданка Украины попала в ДТП и покусала приехавшего на место полицейского. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также заявила стражам порядка, что больна туберкулезом.