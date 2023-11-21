В Польше пьяная украинка на BMW попала в аварию и покусала полицейского

В Польше пьяная украинка попала в ДТП и покусала полицейского, который прибыл на место происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Опольского воеводства.

Сообщается, что украинка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле BMW въехала в кювет и не смогла из него выехать. Увидев прибывших на место происшествия полицейских, женщина стала вести себя агрессивно. «Она оскорбляла офицеров и нарушила неприкосновенность одного из них, царапая его и кусая», — говорится в сообщении.

В это время пассажир попытался вытолкать автомобиль из кювета, но не справился, так как тоже был пьян.

Полицейским пришлось применить против женщины физическую силу и надеть на нее наручники. Укушенному полицейскому она сказала, что больна туберкулезом, — в результате ее поместили под арест и принудительно взяли у нее кровь на анализ. Отмечается, что украинке грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее на Украине водитель автомобиля напал на сотрудника военкомата, который попытался вручить ему повестку. Мужчина ударил остановившего его военного головой в лицо, после чего скрылся с места происшествия.