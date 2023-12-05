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09:37, 5 декабря 2023Мир

Умерла завербованная ЦРУ сестра Фиделя Кастро

Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами в 90 лет

Фото: Carlos Barria / Reuters

Младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля Кастро Хуанита умерла в Майами в возрасте 90 лет. Об этом сообщила журналистка и соавтор биографии Мария Антоньета Коллинз на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня скончалась Хуанита Кастро, исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы, которую она так любила», — написала она.

В 2009 году Хуанита Кастро заявила, что на протяжении нескольких лет сотрудничала с Центральным разведывательным управлением США. По ее словам, она поддерживала кубинскую революцию 1959 года, но не была согласна с некоторыми методами брата. Впоследствии близкий к семье Кастро человек предложил ей сотрудничество с ЦРУ, и она согласилась.

Контакты Хуаниты Кастро с ЦРУ продолжались с 1961 по 1964 годы. В 64-м она была вынуждена покинуть Кубу и поселиться в Майами. После отъезда в США Хуанита не разговаривала ни с Фиделем, ни с Раулем Кастро.

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