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20:10, 5 декабря 2023Силовые структуры

Устроившего ДТП в Новой Москве водителя фуры поместили под стражу

Суд в Москве арестовал водителя фуры, устроившего ДТП на Киевском шоссе
СюжетДТП в Москве:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Троицкий суд Москвы арестовал водителя фуры, который, находясь за рулем, уснул и врезался в несколько машин с последующим их возгоранием на Киевском шоссе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Он пробудет под стражей до 2 февраля 2024 года. Об аресте фигуранта ходатайствовал следователь.

ДТП с участием обвиняемого произошло 2 декабря. Мужчина на фуре врезался в три машины, припаркованные на полосе из-за поломки одной из них. В результате сломанный автомобиль, служебная машина сотрудников ГИББД и эвакуатор загорелись. После столкновения с большегрузом женщина, управлявшая легковым автомобилем, и один из водителей эвакуатора не выжили. Второй водитель эвакуатора был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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      Олеся Мицкевич
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