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05:16, 5 декабря 2023Силовые структуры

В России предложили ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления

«Известия»: в РФ хотят ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

МВД России разработало законопроект по ужесточению наказаний за неоднократное вовлечение несовершеннолетних в преступления небольшой или средней тяжести. Верхнюю планку наказаний предложили поднять с пяти до восьми лет лишения свободы, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Авторы проекта предлагают дополнить ч. 4 ст. 150 УК РФ новым составом — наказание сроком от пяти до восьми лет за неоднократное вовлечение детей даже в мелкие преступления. На сегодняшний день максимальный срок за это — пять лет. При этом, как рассказали юристы, в основном в подобных ситуациях выносят наказание до двух лет лишения свободы. В ближайшее время законопроект планируется внести в Госдуму.

Издание уточняет, что речь идет о таких преступлениях, как хулиганство, вандализм, порча имущества, сообщения о ложном минировании, кражи. В МВД подчеркнули, что в последнее время число случаев вовлечения детей в такие преступления возросло. В связи с этим и возникла инициатива ужесточить за это наказание.

Как сообщается, данный законопроект согласован с Минобрнауки, Минпросвещения, ФСБ и Генпрокуратурой.

Ранее депутат Александр Хинштейн заявил, что в Госдуму планируется внести пакет законопроектов, направленных на ужесточение наказания за пронос телефонов в исправительные колонии, тюрьмы и следственные изоляторы. Уточнялось, что изменения коснутся Кодекса об административных правонарушениях.

В частности, штраф в пять тысяч рублей по статье 19.12 КоАП будет увеличен до 25-50 тысяч рублей, если человек будет пойман впервые на проносе телефона.

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      Марина Совина
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