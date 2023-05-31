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10:36, 31 мая 2023Силовые структуры

В России ужесточат наказание до лишения свободы за пронос телефонов в колонии

Депутат Хинштейн внесет в ГД закон об ужесточении наказания за пронос телефона в ИК и СИЗО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Госдуму планируется внести пакет законопроектов, направленных на ужесточение наказания за пронос телефонов в исправительные колонии (ИК), тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО). Об этом заявил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Изменения коснутся Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), Уголовно-процессуального (УПК) и Уголовного кодексов (УК) России. Штраф в пять тысяч рублей по статье 19.12 КоАП будет увеличен до 25-50 тысяч рублей, если человек будет пойман впервые на проносе телефона. При повторной передаче в ИК и СИЗО его привлекут уже к уголовной ответственности. Наказание будет до двух лет лишения свободы по новой статье 321.1 УК РФ.

«Телефоны за решеткой — по определению зло. Это не только мошеннические колл-центры, но и координация сообщников, давление на свидетелей, организация новых преступлений», — считает депутат. Он отметил, что «существующая ответственность — просто смехотворна», никакого сдерживающего эффекта эта мера не имеет.

Хинштейн указал, что согласно криминальной статистике каждое четвертое преступление в России совершается с использованием IT, а каждое третье из них — это телефонное мошенничество.

За три последних года в учреждениях уголовно-исполнительной системы было изъято 140 тысяч телефонов, 6,5 тысячи человек задержаны при их передаче. 142 беспилотника было перехвачено при попытках проникновения в колонии.

Правительство и Верховный суд России поддержали законопроект.

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    Любовь Ширижик
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