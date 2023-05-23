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20:24, 23 мая 2023Силовые структуры

В России захотели увеличить штрафы за пронос телефонов в колонию

Правительство России поддержало проект об увеличении штрафов за пронос телефонов в колонии

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что правительство России поддержало его инициативу об увеличении штрафов за передачу телефонов в колонию. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что сейчас максимальный размер штрафа за пронос телефонов в места лишении свободы составляет пять тысяч рублей. Если новый проект одобрят, то людей, впервые попытавшихся передать телефон в колонию, будут штрафовать на сумму от 25 до 50 тысяч рублей. Если же нарушитель попадется повторно, то ему будет грозить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

«Рассчитываю, что в самое ближайшее время пакет этих давно назревших инициатив — внесем наконец на рассмотрение Госдумы», — добавил депутат.

По его словам, инициативу о введении уголовной ответственности за повторную передачу телефонов уже поддержал Верховный суд.

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Елизавета Новикова
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