В России захотели увеличить штрафы за пронос телефонов в колонию

Правительство России поддержало проект об увеличении штрафов за пронос телефонов в колонии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что правительство России поддержало его инициативу об увеличении штрафов за передачу телефонов в колонию. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что сейчас максимальный размер штрафа за пронос телефонов в места лишении свободы составляет пять тысяч рублей. Если новый проект одобрят, то людей, впервые попытавшихся передать телефон в колонию, будут штрафовать на сумму от 25 до 50 тысяч рублей. Если же нарушитель попадется повторно, то ему будет грозить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

«Рассчитываю, что в самое ближайшее время пакет этих давно назревших инициатив — внесем наконец на рассмотрение Госдумы», — добавил депутат.

По его словам, инициативу о введении уголовной ответственности за повторную передачу телефонов уже поддержал Верховный суд.

