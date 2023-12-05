В ЕС пообещали сделать выводы из выхода Нигера из военного соглашения

Боррель: ЕС сделает выводы после решения Нигера по разрыву военного соглашения

Евросоюз (ЕС) сделает операционные выводы из решения Нигера по выходу из двустороннего военного соглашения, касающегося подготовки местных сил безопасности и армии представителями стран ЕС. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Евросоюз сожалеет о решении, принятой [нигерийской] военной хунтой, [касающегося] разрыва соглашения, устанавливающее юридическую базу для развертывания миссии ЕС EUCAP (European Union Capacity Building Mission — миссия Европейского Союза по наращиванию потенциала, — прим. «Ленты.ру») Sahel Niger и миссии по военному сотрудничеству EUMPM. Евросоюз сделает из этого операционные выводы», — говорится в сообщении верховного представителя ЕС.

Ранее стало известно, что военное правительство Нигера досрочно расторгает договор о военном партнерстве с Европейским союзом. Отмечается, что власти отозвали свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее, целью которой, согласно заявлениям внешнеполитической службы ЕС, было укрепление сектора внутренней безопасности Нигера и его способности противостоять различным угрозам, в стране присутствовало около 120 представителей миссии.