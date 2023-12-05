В Москве пенсионер выпил жидкость для снятия лака и попал в реанимацию

В Москве пенсионер выпил жидкость для снятия лака и попал в реанимацию

В Москве пенсионер попал в реанимацию из-за того, что выпил жидкость для снятия лака — он перепутал ее с лекарством. Об этом сообщает Shоt в Telegram-канале.

По его информации, мужчина, который жил в Выхино, принимал целый ряд лекарств, так как ранее перенес инсульт. Врачи также диагностировали у него хроническую аритмию.

После того, как пожилой мужчина выпил жидкость для снятия лака, ему резко стало плохо. Его экстренно поместили в реанимацию — медики боролись за жизнь москвича неделю, но не смогли его спасти из-за токсического действия разъедающих веществ. Полиция начала проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге трое мужчин пожарили яичницу на средстве от тараканов и попали в реанимацию, одного из них не смогли спасти врачи.