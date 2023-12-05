В Москве замерзший мужчина два дня лежал в сугробе

В Москве замерзший мужчина два дня лежал в снегу, врачи не смогли его спасти

Замерзший мужчина без признаков жизни два дня пролежал в сугробе в Москве. Об этом сообщил источник агентства «Регнум».

По его данным, мужчину заметила пассажирка автобуса, который проезжал мимо. Россиянин без признаков жизни находился под мостом на пересечении ЦКАД и Варшавского шоссе.

«Он лежал на спине, куртка была распахнута, а свитер наполовину снят», — сообщил собеседник агентства. Следствие предполагает, что мужчина из-за сильного переохлаждение пытался избавиться от одежды. Он оказался 46-летним уроженцем Ставропольского края. Обстоятельства случившегося выясняются.

В Москве из-за мощного снегопада, который начался в воскресенье, 3 декабря, высота сугробов превысила 40 сантиметров. Снежного покрова такой высоты не было в этот день за всю историю наблюдений.