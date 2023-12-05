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18:07, 5 декабря 2023Силовые структуры

В отношении кинувшего гранату в знакомых россиянина возбудили дело

На Кубани возбудили дело в отношении мужчины, кинувшего гранату в знакомых

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, взорвавшего гранату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прокуратуру региона.

Мужчине инкриминируется статья о покушении на двух и более лиц. По предварительным данным, граната была учебной. Фигурант заявил, что нашел ее.

Ранее сообщалось, что вечером 4 декабря в станице Новомалороссийская Выселковского района 40-летний мужчина кинул гранату в троих мужчин, приехавших к нему домой для разговора. Все они были доставлены в районную больницу с осколочными ранениями. Злоумышленник сбежал с места происшествия, для его поиска ввели план «Перехват».

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