Мужчина бросил гранату в толпу людей в российском регионе

В Краснодарском крае мужчина бросил гранату в толпу, трое госпитализированы

В Краснодарском крае мужчина бросил гранату в толпу людей, трое человек госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Все произошло накануне вечером в станице Новомалороссийская Выселковского района. В результате бытового конфликта 40-летний подозреваемый бросил гранату в троих мужчин, приехавших к нему домой для разговора. Все они были доставлены в районную больницу с осколочными ранениями. Злоумышленник сбежал с места происшествия, для его поиска сотрудники правоохранительных органов ввели план «Перехват».

Ранее в Москве третьеклассник принес в школу боевую гранату, которую взял из арсенала отца.