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15:07, 30 ноября 2023Силовые структуры

Российский третьеклассник принес в школу боевую гранату и раскрыл арсенал отца

В Москве третьеклассник принес в школу боевую гранату из арсенала отца

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Москве третьеклассник принес в школу боевую гранату РГД-33, которую взял из арсенала отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Администрация сразу же вызвала родителя в учебное заведение, чтобы он объяснил ситуацию. Мужчина заявил, что ребенок нашел гранату во время прогулки в лесополосе. Преподаватели вызвали полицию.

По данным канала, силовики осмотрели квартиру семьи, где обнаружили целый оружейный арсенал. У мужчины нашли мины, немецкие гранаты, гильзы, различные снаряды и патроны. Правоохранители выяснили, что отец мальчика — чернокопатель. Теперь полиция разбирается, зачем третьеклассник принес в школу гранату.

Ранее в Хабаровском крае школьник лишился двух пальцев из-за взрыва случайно найденного им запала для гранат.

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      Варвара Митина
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