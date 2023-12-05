В Петербурге два человека обварились кипятком

В Петербурге два человека пострадали в коммунальной аварии, обварившись кипятком

В Петербурге два человека обварились кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло на пересечении улиц Турку и Пражской в южной части города. Молодые люди 18 и 19 лет шли по тротуару, когда улицу начало заливать кипятком из лопнувшей трубы.

Обоих пострадавших в в коммунальной аварии госпитализировали. По предварительным данным, у них диагностированы ожоги стоп.

В октябре 66-летняя жительница Петербурга обварилась кипятком у себя в квартире. Женщина принимала ванну, в которою вместо теплой воды потек кипяток. Ее госпитализировали с ожогами 40 процентов поверхности тела.