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11:01, 12 октября 2023Россия

66-летняя петербурженка приняла ванну и оказалась в реанимации

В Петербурге пенсионерка приняла ванну и оказалась в реанимации с ожогами ног

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 66-летняя пенсионерка приняла ванну и оказалась в реанимации с ожогами туловища и ног. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, пожилую женщину забрали с Ленской улицы накануне. Удалось установить, что петербурженка сидела в ванной, в которую потек кипяток вместо теплой воды.

У горожанки диагностировали ожоги 40 процентов тела. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Петербурге годовалый ребенок обварился кипятком. Мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком по недосмотру матери. Сотрудники правоохранительных органов тогда проводили проверку.

До этого житель Северной столицы серьезно пострадал из-за коммунальщиков. Мужчина шел по улице и оказался в районе аварии, где его окатило кипящей водой из трубы.

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    Анна Щербакова
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