Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня пожаловалась на свою фигуру в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость поделилась в соцсетях видео, на котором она запечатлела себя в ванной комнате. На размещенных кадрах видно, что для съемки она надела раздельный купальник розового цвета.

Телезвезда рассказала, что три месяца не занималась спортом после пластической операции. «Запомните меня вот такой. Сейчас ягодичная мышца не в лучшей форме. Но потом опять начнутся разговоры, что пришила, подшила, накачала», — посетовала она.

Ранее Виктория Боня обратилась к журналистам на фоне нападок по поводу ее внешности. По словам знаменитости, сотрудники СМИ регулярно ее оскорбляли, однако не писали комплиментов по поводу ее восстановления после пластики.