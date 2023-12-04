Боня обратилась к журналистам на фоне нападок по поводу ее внешности

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня обратилась к журналистам на фоне нападок по поводу ее внешности. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость в черном бикини сняла лицо крупным планом, примерив солнцезащитные очки. «Ни один человек не прошел мимо, чтобы пнуть меня. А как все стало приходить в норму, так все закрыли рты и ни один человек не написал в мою поддержку», — посетовала она.

По словам звезды, сотрудники СМИ регулярно ее оскорбляли, однако не написали комплименты по поводу ее восстановившейся после пластики внешности. «Как меня оскорбляли, псевдожурналы пытались на моем имени раздуть читаемость. Но я говорила, что тогда была реабилитация и сейчас, когда лицо пришло в норму, хотя бы один из этих журналов написал, что мы поздравляем Викторию?» — возумтилась Боня.

В ноябре Боня раскрыла свое отношение к образам в шубах из натурального меха. Знаменитость рассказала, что для нее вопрос выбора предметов гардероба из натуральных материалов стоит остро.