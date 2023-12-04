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20:25, 4 декабря 2023Ценности

Боня обратилась к журналистам на фоне нападок по поводу ее внешности

Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня обратилась к журналистам на фоне нападок по поводу ее внешности. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость в черном бикини сняла лицо крупным планом, примерив солнцезащитные очки. «Ни один человек не прошел мимо, чтобы пнуть меня. А как все стало приходить в норму, так все закрыли рты и ни один человек не написал в мою поддержку», — посетовала она.

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По словам звезды, сотрудники СМИ регулярно ее оскорбляли, однако не написали комплименты по поводу ее восстановившейся после пластики внешности. «Как меня оскорбляли, псевдожурналы пытались на моем имени раздуть читаемость. Но я говорила, что тогда была реабилитация и сейчас, когда лицо пришло в норму, хотя бы один из этих журналов написал, что мы поздравляем Викторию?» — возумтилась Боня.

В ноябре Боня раскрыла свое отношение к образам в шубах из натурального меха. Знаменитость рассказала, что для нее вопрос выбора предметов гардероба из натуральных материалов стоит остро.

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      Екатерина Ештокина
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