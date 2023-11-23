Боня раскрыла свое отношение к образам в шубах из натурального меха

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня раскрыла свое отношение к образам в шубах из натурального меха. Соответствующее интервью публикует Teleprogramma.pro.

43-летняя знаменитость рассказала, что для нее вопрос выбора предметов гардероба из натуральных материалов стоит остро. «У нас зимы бывают очень суровые. Я ездила в Санкт-Петербург позавчера. Там очень холодно. Я когда выходила, думала, может быть, мне надеть шубу? У меня их немало, раньше было больше. Я просто их продала и деньги отдала на благотворительность», — заявила она.

При этом звезда призналась, что примеряла свою шубу, однако образ ее разочаровал. «Я посмотрела на себя в шубе, мне стало стыдно и противно от своего внешнего вида. Я нашла синтетическое пальто, оно у меня тоже длинное и теплое, и надела его», — высказалась Боня.

В свою очередь от кожаных вещей и аксессуаров, как утверждает телеведущая, ей отказаться сложно, поскольку кожзаменитель не способен согреть при низких температурах.

Ранее в ноябре певица Люся Чеботина ответила на возмущения по поводу ее фото в шубе из рыси. Знаменитость опубликовала фото, на котором она позирует в черно-белом меховом изделии, надетом поверх оголяющего живот кроп-топа и облегающих кожаных лосин.