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15:47, 23 ноября 2023Ценности

Боня раскрыла свое отношение к образам в шубах из натурального меха

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня раскрыла свое отношение к образам в шубах из натурального меха. Соответствующее интервью публикует Teleprogramma.pro.

43-летняя знаменитость рассказала, что для нее вопрос выбора предметов гардероба из натуральных материалов стоит остро. «У нас зимы бывают очень суровые. Я ездила в Санкт-Петербург позавчера. Там очень холодно. Я когда выходила, думала, может быть, мне надеть шубу? У меня их немало, раньше было больше. Я просто их продала и деньги отдала на благотворительность», — заявила она.

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При этом звезда призналась, что примеряла свою шубу, однако образ ее разочаровал. «Я посмотрела на себя в шубе, мне стало стыдно и противно от своего внешнего вида. Я нашла синтетическое пальто, оно у меня тоже длинное и теплое, и надела его», — высказалась Боня.

В свою очередь от кожаных вещей и аксессуаров, как утверждает телеведущая, ей отказаться сложно, поскольку кожзаменитель не способен согреть при низких температурах.

Ранее в ноябре певица Люся Чеботина ответила на возмущения по поводу ее фото в шубе из рыси. Знаменитость опубликовала фото, на котором она позирует в черно-белом меховом изделии, надетом поверх оголяющего живот кроп-топа и облегающих кожаных лосин.

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      Екатерина Ештокина
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