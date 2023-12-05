Врач посоветовала россиянам простой рецепт полезного супа

Гастроэнтеролог Лебедева назвала суп из тыквы полезным для пищеварения

Несложный суп-пюре из тыквы можно приготовить на говяжьем или курином бульоне, рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Простой рецепт блюда, которое она назвала полезным для пищеварения, специалист посоветовала в Telegram.

На одну порцию супа она предложила брать 200 миллилитров куриного или говяжьего бульона, 200 граммов мускатной тыквы, 30 граммов моркови, 30 граммов картофеля, 10 граммов сливочного масла жирностью 82 процента, 120 граммов вареной говядины или курицы, а также тыквенные семечки для украшения и специи по вкусу.

Бульон нужно довести до кипения, в него забросить нарезанные овощи — тыкву, морковь, картофель. После — добавить специи и варить до готовности. В готовый суп Лебедева предложила добавить часть мяса и взбить смесь блендером, а после подавать с нарезанным мясом и семечками. «Такой обед можно дополнить свежими овощами и зеленью», — заключила она.

Лебедева добавила, что тыква помогает нормализовать водно-солевой баланс, стабилизирует метаболизм, снижает артериальное давление, повышает гемоглобин, а также благотворно влияет на пищеварение.

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