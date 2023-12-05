Жертвам мошенничества разъяснили порядок их дальнейших действий

Финансист Хлебникова: при вопросах о ваших персональных данных кладите трубку

Не дать мошенникам получить персональные данные клиентов банков — основная задача каждой их потенциальной жертвы, напомнила финансовый советник Елена Хлебникова. В беседе с «Лентой.ру» она также перечислила шаги, которые в дальнейшем необходимо предпринять россиянам, которые все же подверглись противоправным действиям.

«Все, что нужно мошенникам — это получить ваши личные конфиденциальные данные. Это может быть номер паспорта, банковской карты, пин-код, CVC код (на обратной стороне карты), адрес электронной почты и т.д. Если вас кто-либо начинает об этом спрашивать, просто кладите трубку», — сказала специалист. Также она рекомендовала беречь пароли от своих соцсетей и мессенджеров, поскольку, осуществив взлом, злоумышленники смогут разослать от имени их владельца сообщения его друзьям, близким, родственникам.

Тем же, кто уже стал жертвой мошенничества, эксперт рекомендовала оперативно обратиться в банк для блокировки карт и счетов, а также написать там в службу безопасности, чтобы они взяли этот вопрос на контроль. При этом, если клиент сам перевел средства обманщикам, ситуацию для возврата денег в любом случае придется переводить в юридическую плоскость, подав заявление в полицию. Как объяснила Хлебникова, единственным путем вернуть потерянное станет возможность доказать факт мошенничества.

Ранее российский сенатор Александр Башкин предложил рассмотреть возможность введения законодательно установленных пауз перед выдачей потребкредитов, которые помогут потенциальным жертвам не попасть в руки мошенников.