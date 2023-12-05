Жители российского города потребовали дорисовать храмам кресты на цифровой карте

Дизайн цифровых карт в Рязани изменят после жалоб православных активистов

В Рязани после жалоб на отсутствие крестов на храмах, изображенных на Единой цифровой карте (ЕЦК), решили изменить их дизайн. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на заявление министра цифрового развития области Андрея Ульянова.

Верующих оскорбило не только отсутствие крестов на изображениях церквей, но и сам факт, что храмы оказались на карточках, поскольку те могут быть утилизованы. Активисты попросили пририсовать символы к изображениям храмов.

По словам Ульянова, правительство не занималось дизайном карт — его разрабатывали банки-партнеры. По соглашению на карточках должен быть изображен значок ЕЦК, а также логотипы бренда Рязанской области и платежной системы МИР. Остальные элементы дизайна финансовые организации определяют сами. В результате жалоб правительство попросило банки-партнеры изменить дизайн карты.

Единая цифровая карта Рязанской области — это дебетовая бесконтактная банковская карта, которая с 1 января 2024 года должна будет заменить бумажные проездные.

Ранее широкий общественный резонанс вызвали выпущенные Центробанком тысячерублевые банкноты, на которых были изображены расположенные в Казанском кремле башня Сююмбике с полумесяцем и бывший Дворцовый храм без креста. Православный символ с последнего убрали еще с приходом советской власти, в настоящее время в здании находится музей. В результате выпуск банкноты приостановили, а ее дизайн пообещали доработать.