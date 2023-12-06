Звезда «Новых пацанок» рассказала о не вошедшем в эфир конфликте

Бывшая участница реалити-шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Диана Адаменко рассказала о конфликте с другой героиней проекта Марией Романовой, который не вошел в эфир. Причины ссоры она раскрыла изданию StarHit.

«Мне казалось, что она пришла на проект за хайпом», — высказалась Адаменко о Романовой. Она отметила, что на испытании в проекте детектор лжи показал, что одна из историй Романовой не соответствовала действительности.

По словам звезды «Новых пацанок», эта ситуация очень злила ее. При это конфликт участниц телешоу не попал в эфир.

Ранее Мария Романова раскрыла, какие испытания в телепроекте оказались для нее самыми сложными. Девушка заявила, что труднее всего ей далось задание, где участницам программы было необходимо ходить в туфлях на высоком каблуке.

Диана Адаменко (также известна как Диана Барби) — участница второго сезона «Новых пацанок». Девушка родом из Ростова-на-Дону. В реалити-шоу она рассказывала, что пережила тяжелое детство, а также что сталкивалась с сексуальным насилием. Адаменко покинула проект в 11-м выпуске.